Salaires : Iniesta mieux payé que Mbappé, la surprise du chef !

Ce mardi, France Football s’est penché sur les salaires des joueurs professionnels. Pas de révélations dans le trio de tête : comme depuis 2013, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar, dans cet ordre, trustent les trois premières places du classement.

Avec des revenus dépassant ou approchant des 100 ME par an, ils mettent un fossé avec leurs poursuivants, puisque Gareth Bale est 4e avec 39 ME de revenus. Mais l’une des surprises de ce classement est la présence d’Andres Iniesta au 7e rang. Avec 34 ME, le génial espagnol a parfaitement su monnayer son départ au Japon, où il fait le bonheur du Vissel Kobe. A 35 ans, le milieu de terrain à la balle scotchée au pied a bien évidemment connu une croissance XXL de son salaire, avec 25 ME par saison jusqu’en 2021.

Mais c’est au niveau publicitaire, alors qu’il était quasiment muet à ce sujet pendant sa période barcelonaise, qu’Iniesta a franchi un cap, avec des sponsors actifs pour les plus grandes marques japonaises comme Mizuno, Konami, Sony ou Rakuten, ainsi que son équipementiers ASICS ou la plate-forme des athlètes DAZN. De quoi faire mieux que Kylian Mbappé qui n’émarge « que » à 27,6 ME par an, notamment en raison de ses campagnes publicitaires pour le moment raisonnables. Son salaire continue de grimper à hauteur de 10 % par an chaque année, mais en dehors de son énorme contrat avec Nike, le champion du monde français limite pour le moment les passages publicitaires. Nul doute que, au niveau de son salaire comme de ses revenus publicitaires, Mbappé devrait bientôt se rapprocher du podium et finir par y entrer, s’il continue sur son incroyable lancée.