Ronaldo et Messi sans héritiers, le foot mondial tremble

Depuis de longues années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se livrent un duel passionnant au sommet du football mondial.

Le meneur de jeu du FC Barcelone et l’attaquant de la Juventus Turin se partagent onze Ballons d’Or à eux deux, un chiffre qui force le respect. Mais le Portugais a 35 ans et l’Argentin 33 ans. La question de leur succession au plus haut niveau mondial se pose donc logiquement. Or pour l’instant, aucun footballeur ne se détache pour régner sur le foot mondial et européen, comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo le font depuis tant d’années. Inutile de chercher, les deux extraterrestres n’ont tout simplement pas d’héritiers selon Diego Maradona, interrogé à ce sujet dans les colonnes de France Football. Et l’Argentin sait de quoi il parle quand il évoque les cadors ayant régné sur le foot mondial.

Maradona place Messi et CR7 au-dessus de tout

« Messi et Cristiano, Cristiano et Messi... Pour moi, ces deux-là sont un cran au-dessus des autres. Je ne vois personne s'approcher d'eux. Pas un seul ne réalise la moitié de ce qu'ils font » a indiqué Diego Maradona, bien conscient qu’aucun des successeurs annoncés de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo ne sont au niveau des deux extraterrestres, et prêts à les faire oublier. Reste maintenant à voir si la nouvelle génération, symbolisée par des joueurs tels que Kylian Mbappé (PSG), Ansu Fati (Barcelone) ou Marcus Rashford (Manchester United), parviendra un jour à se hisser au niveau des attaquants de la Juventus et du FC Barcelone. Rien n’est impossible mais de toute évidence, il y a encore du boulot…