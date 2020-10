LdC : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, la dernière bataille

Dans : Ligue des Champions.

Pour la première fois de leur histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’affronteront en phase de poule de la Ligue des Champions.

Un évènement donc, même si le constat est plutôt logique, puisque les deux monstres du football mondial ont longtemps évolué dans le même championnat, et deux clubs d’un même pays ne peuvent pas être dans la même poule. Mais le tirage au sort a mis la Juventus avec le FC Barcelone, le Dynamo Kiev et Ferencvaros. A moins d’un cataclysme, les deux géants devraient s’en sortir dans cette poule, mais tout le monde parle forcément des retrouvailles entre le Portugais et l’Argentin. Voilà neuf ans qu’ils ne s’étaient pas affrontés en Ligue des Champions, et deux ans qu’ils ne se sont pas retrouvés face à face, depuis le départ de CR7 vers l’Italie. L’âge aidant, ce sera probablement l’une des dernières fois qu’ils se retrouveront adversaires sur un terrain, et chacun voudra profiter du spectacle.

« Il y a de quoi être heureux avec ce tirage, car ce sera de beaux matchs. La Juve et le Barça sont les deux meilleures équipes du groupe, mais il faudra prouver cela sur le terrain », a livré Ronald Koeman, qui compte bien redorer le blason du Barça cette saison, avec notamment un Lionel Messi dans une bien meilleure attitude sur le terrain, à l’image de son envie de tout donner sur le terrain du Celta Vigo ce jeudi soir, alors que son équipe était réduite à 10. Cristiano Ronaldo et la Juventus sont prévenus.