Roger Milla humilie l’Algérie avec une vanne osée

Par Guillaume Conte

En Algérie, l’élimination concédée face au Cameroun ne passe pas. Et ça va loin dans les deux sens désormais.

Les champions d’Afrique 2019 ont tout perdu en quelques semaines, de la CAN à leur billet pour la Coupe du monde. Après la victoire 1-0 à Douala, les Fennecs pensaient bien valider leur place pour le Qatar à Blida la semaine dernière, mais dans un match au scénario fou, tout s’est écroulé en quelques minutes. L’égalisation algérienne a pendant un moment emmené les hommes de Djamel Belmadi, avant le but camerounais qui a plombé totalement les espoirs des Algériens (1-2 ap). Les supporters des Fennecs n’ont toujours pas digéré cette élimination, accusant notamment l’arbitre gambien d’avoir pris de mauvaises décisions et d’avoir précipité la chute de la formation du Magreb. Forcément, c’est rapidement parti dans tous les sens, et dernièrement, la presse algérienne se faisait l’écho de coups de pression de Samuel Eto’o, le nouveau président de la fédération camerounaise, pour « corrompre » l’officiel et faire gagner le Cameroun. Une sortie qui a eu le don de provoquer le réveil de Roger Milla, l’illustre buteur des Lions Indomptable en 1990 et 1994, et qui a répondu avec sa faconde habituelle aux allégations.

Roger Milla en grande forme à 70 ans

« Les supporters algériens accusent un président de Fédération qui n'a même pas joué. Si Samuel avait joué, il aurait marqué trois buts. Si moi-même j'avais joué avec mes 70 ans, le score aurait été plus grave », a confié Roger Milla sur Vision 4, la télévision camerounaise. Une attaque sur le ton de l’humour bien sûr, mais qui en dit long sur la lassitude de ces suspicions en provenance d’Algérien a propos d’un match qui n’a pas fini de faire parler. Même si le tirage au sort de la Coupe du monde a eu lieu, et avec lui les derniers espoirs d’un miracle chez les Fennecs.