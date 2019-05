Retraite : Yaya Touré stoppe tout, il veut devenir entraineur

Dans : Foot Mondial, Premier League.

Sans club depuis le mois de décembre, Yaya Touré a décidé de mettre un terme à sa très belle carrière à 35 ans. Son agent a mis un terme au suspense alors que le milieu de terrain tentait encore récemment de trouver un dernier club, notamment en Russie ou en Ukraine. « Je le dis pour la première fois : Yaya a décidé de mettre fin à sa carrière de champion. La carrière de Yaya a été magnifique et il n’est pas un mendiant prêt à tout pour l’argent », a confié le représentant de l’Ivoirien au média russe Sport24. Yaya Touré, pilier de la sélection ivoirienne championne d’Afrique en 2015, a aussi remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, avant de ramener le championnat d’Angleterre à Manchester City en 2012 puis 2014. Désormais, l’ancien joueur de Monaco et de l’Olympiakos va se concentrer sur une carrière d’entraineur, et il devrait commencer à passer ses diplômes dans les prochains mois.