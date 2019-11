Racisme : Memphis Depay exige des sanctions

Memphis Depay a décidé de réagir après un incident raciste intervenu lors d'un match aux Pays-Bas. L'attaquant de Lyon exige que l'UEFA frappe vite et fort.

Les affaires de racisme se multiplient au sein du football mondial. Cette saison, le problème de Mario Balotelli du côté de Vérone avait fait énormément parler. Ces derniers jours, l’expulsion de Taison, le capitaine du Shakhtar Donetsk ayant fait un doigt d'honneur en réaction à des cris racistes face au Dynamo Kiev, avait ému tout le monde. Et dimanche, rebelote, en D2 néerlandaise cette fois-ci… Victime d'insultes racistes contre Den Bosch, Ahmed Mendes Moreira a d’abord quitté la pelouse pour afficher son mécontentement. L’arbitre de la rencontre a ensuite interrompu le match pendant quelques minutes avant que le joueur de l'Excelsior Rotterdam ne revienne sur le terrain… pour finalement y marquer un but.

Une nouvelle affaire qui indigne Memphis Depay. « Je suis malade et fatigué de revoir ces images encore et encore. Quand cela va-t-il s'arrêter ? Qu'allons-nous faire, particulièrement en vue de l'Euro 2020 ? », a questionné, sur Twitter, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui a donc affiché toute son exaspération. Maintenant, l'international batave espère que les autorités prendront enfin ce problème à bras-le-corps, histoire d’éradiquer pour de bon ces problèmes de racisme au sein du monde du ballon rond...

I’m sick and tired to see these images over and over! When is it going to stop!!? #SayNoToRacism @KNVB @OnsOranje @UEFA what we going to do? Specially with the upcoming @EURO2020 pic.twitter.com/DUt0y2h8IA