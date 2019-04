Racisme : La FIFA exige immédiatement la tolérance zéro !

Dans : Foot Mondial, Ligue 1.

Au lendemain des cris racistes dont Prince Gouano a été victime lors du match Dijon-Amiens, et cela après plusieurs incidents de ce type un peu partout en Europe, le président de la FIFA a décidé ce réagir ce samedi. Dans un communiqué, Gianno Infantino a rappelé que du côté des instances du football mondial, les choses étaient très claires en matière disciplinaire et que les fédérations nationales devaient cogner le plus fort possible pour arriver à éradiquer le racisme des stades de foot.

« Ces derniers jours, nous avons vu avec tristesse un certain nombre d'incidents racistes dans le football. Ce totalement inacceptable. Le racisme n'a pas sa place dans le football, pas plus qu'il n'a sa place dans la société. La FIFA se tient aux côtés de Prince Gouano, Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling et Danny Rose, ainsi que de tout autre joueur, entraîneur, supporter ou participant à un match de football victime de racisme, que ce soit au plus haut niveau professionnel ou dans les cours d'école. Le racisme doit cesser et complètement.

Nous avons introduit la procédure dite « en trois étapes » lors de nos tournois: un mécanisme qui permet aux arbitres d’aller jusqu’à abandonner un match en cas d’incidents discriminatoires.

La FIFA demande instamment à toutes les associations, ligues, clubs et instances disciplinaires d'adopter la même procédure, à savoir la tolérance zéro en cas de racisme dans le football et d'appliquer des sanctions sévères pour de tels comportements.

Nous continuerons d'être à l'avant-garde de la lutte contre le racisme et nous garantissons à toutes nos associations membres qu'elles ont notre soutien total pour relever ce défi. Nous n'hésiterons pas à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éradiquer le racisme et toute autre forme de discrimination, dans le football, à n'importe quel niveau et partout dans le monde », a indiqué le président de la FIFA.