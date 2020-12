Qatar : Laurent Blanc au Qatar, il veut des conditions optimales

Dans : Foot Mondial.

Eric Di Meco est revenu sur le choix de carrière de Laurent Blanc, qui vient de signer à Al-Rayyan.

Sans club depuis son licenciement du PSG en 2016, Laurent Blanc vient enfin de trouver une équipe. Malgré des intérêts de nombreux clubs français au cours des dernières années comme Bordeaux, Lyon, ou plus récemment le FC Nantes, le champion du monde 1998 n'a jamais donné suite. C'est finalement au Qatar et dans le club d’Al-Rayyan que le technicien va reprendre du service. Un choix qui a été critiqué par de nombreux spécialistes. Eric Di Meco, consultant pour RMC, a lui choisi de défendre Laurent Blanc sur le plateau de Top of The Foot.

« Quand tu sors du poste d'entraîneur du PSG, c'est normal que tu aies envie de retrouver un poste à la hauteur de celui que tu avais. Pendant un an ou deux, je comprends qu'il ait eu beaucoup d'ambitions et des exigences. J'ai l'impression qu'il est dans un autre état d'esprit aujourd'hui, qu'il a envie d'entraîner car c'est une passion. Certains en douteront car il va dans un pays où l'on parle beaucoup de l'argent qu'il y a, mais pas des moyens qui sont mis à disposition des gens qui travaillent là bas. Je trouve que lui faire un procès sans savoir ce qu'il y a derrière, c'est un faux procès. Il a peut-être tout simplement envie d'entraîner dans des conditions optimales. J'ai du mal quand on juge la carrière et la vie d'un homme. Il fait ce qu'il veut s'il a envie d'aller entraîner au Qatar, il ne fait de mal à personne » a déclaré l'ancien joueur de l'OM. Si les choix de Laurent Blanc sont propres à lui, il est difficile d'imaginer l'entraîneur revenir dans un club européen dans un avenir proche.