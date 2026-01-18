ICONSPORT_261406_1980
Pourquoi l'Algérie a viré IShowSpeed

Foot Mondial18 janv. , 13:20
parMehdi Lunay
Le célèbre streamer américain IShowSpeed réalise une tournée en Afrique avec de nombreuses vidéos à la clé. Son passage en Algérie a été marqué par un incident dans un stade. Le créateur de contenus a du quitter précipitamment l'enceinte.
Personnalité d'internet aussi connue que controversée, IShowSpeed met souvent le football en valeur pour ses 50 millions d'abonnés sur Youtube. Joueur de jeux vidéos assidu, l'Américain aime la coupe du monde et surtout Cristiano Ronaldo. Il apprécie également faire le tour du monde et 2026 a démarré en Afrique pour lui. Il a débuté un périple dans les pays du continent en pleine CAN avec des nombreuses vidéos à la clé. Il est en ce moment en Algérie, plus précisément dans la capitale Alger. Il a assisté à la Supercoupe d'Algérie entre les deux clubs locaux le MC Alger et l'USM Alger.

IShowSpeed attaqué par des supporters

Le streamer américain s'est installé dans les tribunes du stade Nelson-Mandela vêtu du maillot de la sélection algérienne. Il pensait être accueilli en héros par les supporters mais la réalité a été un peu différente. En effet, IShowSpeed a reçu des projectiles (bouteilles et boulettes de papier) de certains ultras situés en contrebas de lui. Ces derniers n'appréciaient pas d'être filmés. De plus, on lui reprochait un geste obscène puisqu'il a rentré sa main dans ses sous-vêtements de manière ostensible.
Devant une situation devenue très tendue, IShowSpeed a rapidement quitté le stade en compagnie de sa garde rapprochée. Encore pris à partie à la sortie de l'enceinte, il a voulu calmer le jeu sur ses réseaux sociaux. « Je vous aime tellement les gars ! TOUT était super aujourd'hui, à part les bouteilles jetées, mais peu importe, spammez les W (win) dans le tchat parce que vous ne pouvez pas laisser des trucs comme ça vous démoraliser ! Vous ne pouvez pas laisser ça gâcher tout le stream ! », a t-il indiqué. Le natif de Cincinnati se souviendra longtemps de sa première dans un stade algérien.
Loading