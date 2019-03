Portugal : Pourquoi Cristiano Ronaldo va viser le triplé pour son retour

Dans : Foot Mondial.

Comme Lionel Messi en Argentine, Cristiano Ronaldo avait mis sa carrière internationale entre parenthèses après la Coupe du monde 2018.

Le Portugais s’était mis d’accord avec son sélectionneur Fernando Santos afin de se focaliser sur son adaptation à la Juventus Turin. Quelques mois plus tard, force est de constater que l’ancien joueur du Real Madrid s’est parfaitement installé en Italie. C’est donc le moment pour lui de retrouver une sélection déjà performante en son absence, et qui risque d’être d’autant plus redoutable sachant que son attaquant aura deux objectifs personnels en tête.

En effet, Cristiano Ronaldo, qui compte 19 buts dans les qualifications de l’Euro, pourrait vite dépasser le recordman irlandais Robbie Keane (21). Et comme CR7 n’est jamais rassasié, il s’attaquera ensuite à la performance de l’Iranien Ali Daei (109), le joueur ayant marqué le plus de buts pour une sélection dans le monde. Avec ses 85 réalisations, l’international portugais n’est que deuxième. Mais la venue de l'Ukraine ce vendredi soir est déjà l'occasion de se rapprocher.