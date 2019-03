Portugal : Cristiano Ronaldo fait son retour en sélection

Dans : Foot Mondial.

Le Portugal retrouve son capitaine. Concentré sur son adaptation à la Juventus Turin, l’attaquant avait préféré zapper les derniers rassemblements depuis la Coupe du monde 2018. Quelques mois plus tard, CR7 fait son grand retour pour les matchs de qualifications de l’Euro 2020 contre l’Ukraine et la Serbie (22 et 25 mars). Le Turinois retrouvera deux pensionnaires de Ligue 1 dans le groupe convoqué par Fernando Santos, à savoir le Lillois José Fonte et le Monégasque Adrien Silva.