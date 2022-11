Pelé hospitalisé d'urgence, sa fille rassure le monde

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Soigné pour un cancer, Pelé a été hospitalisé d'urgence en raison d'un souci cardiaque. Sa fille a tenu à rassurer les millions de fans de la légende brésilienne.

Tandis que le Mondial bat son plein au Qatar, le roi Pelé est lui hospitalisé depuis quelques heures suite à un souci cardiaque. En plein traitement contre un cancer, la star du football souffre d'un problème respiratoire et d'un oedeme très important. Mais Kely Nascimento, sa fille, a tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles son père serait dans un état critique. « Salut mes amis. Il y a de nombreux articles et des alertes dans les médias aujourd'hui concernant la santé de mon père. Il est à l'hôpital pour régler son traitement. Il n’y a pas d’urgence ou des nouvelles désastreuses sur sa santé. Vraiment et sincèrement, nous apprécions votre amour », a fait savoir, via Instagram, la fille du roi Pelé.