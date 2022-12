Pelé en soins palliatifs, le monde prie pour le Roi !

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Même si sa famille a tenté depuis 72 heures de calmer les rumeurs, l'état de santé de Pelé inquiète de plus en plus. De toute la planète des messages de soutien affluent.

On l'a appris mercredi, celui qui est surnommé le Roi Pelé est de nouveau hospitalisé au Brésil. Souffrant d'un cancer du côlon, l'ancienne légende du football serait également victime de soucis cardiaques. Si dans un premier temps, la fille de Pelé a indiqué qu'il ne fallait pas paniquer pour son père, les nouvelles de ce samedi ne sont pas rassurantes en ce qui concerne celui qui a fêté cette année ses 82 ans. En effet, différents médias affirment que les différents traitements mis en place pour soigner son cancer ont été autant d'échecs, et que désormais Pelé est en soins palliatifs, la dernière séance de chimiothérapie n'ayant rien donné.

Mbappé prie pour le Roi Pelé

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Autrement dit, faute de pouvoir soigner le triple champion du monde avec la Seleçao, les médecins de l'hôpital de Sao Paulo ont mis en place un traitement afin que Pelé ne souffre pas jusqu'à la fin de sa vie. De nombreux messages ont été envoyés par des footballeurs et des personnalités, et notamment par Kylian Mbappé, qui avait eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec le Roi Pelé. « Pray for the King » a lancé, via ses réseaux sociaux, la star de l'équipe de Franc et du Paris Saint-Germain à qui Pelé a promis une longue et énorme carrière. Au Qatar, où se déroule le Mondial, des messages ont été diffusés pour soutenir le plus célèbre numéro 10 de l'histoire du football, l'inquiétude étant forcément très vive. Du côte de l'équipe du Brésil, là aussi on est attentif aux dernières nouvelles en provenance du pays, Pelé étant forcément une inspiration pour Neymar et ses coéquipiers.