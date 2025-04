Pas d'alcool au Mondial 2034, l'Arabie saoudite menace la FIFA

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Malgré la réticence de plusieurs Confédérations d’ouvrir la Coupe du monde à 64 équipes, l’Arabie saoudite a décidé de promouvoir cette idée pour 2034. Un Mondial qu’elle organise et au cours duquel elle veut surtout interdire la vente et la consommation d’alcool.

La prochaine Coupe du monde, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, au cours de l’été 2026, se jouera avec 48 équipes. Ce sont 16 nations de plus qu’en 2022 qui auront la chance de pouvoir disputer le Graal du football mondial, alors que le format avec 32 équipes datait de l’édition 1998 organisée en France. Cette transformation étant déjà importante, ça n’a malgré tout pas empêché la confédération sud-américaine (Conmebol) de tenter d'élargir à 64 équipes pour le Mondial 2030, organisé en Espagne, au Portugal et au Maroc. Si la plupart des confédérations ont refusé, L’Equipe affirme que l’Arabie saoudite compte bien tenter d’attirer 64 délégations sur son territoire en 2034 pour l’édition que le pays du Golfe organise. Un Mondial au cours duquel l’alcool sera prohibé.

Pas d’alcool en Arabie saoudite en 2034

Al-Faisal, le ministre des Sports d’Arabie saoudite, a confirmé que l’alcool serait interdit pendant la Coupe du monde 2034. « La loi actuelle en Arabie saoudite interdit la consommation d'alcool. Cela changera-t-il à l'avenir ? Nous l'ignorons. Mais je ne pense pas que cela affectera réellement nos événements sportifs. Nous avons organisé plus de 100 événements internationaux jusqu'à présent. Des gens du monde entier sont venus assister à ces événements sportifs. Et tout le monde est satisfait de l'accueil, de l'organisation et de l'expérience vécue », a lancé l’homme politique saoudien.

Pour rappel, l’alcool, qui est déjà interdit aux musulmans, l’est aussi à l’échelle nationale en Arabie saoudite. A moins d’un changement dans la loi saoudienne, les supporters qui viendront du monde entier devront se contenter de boisson sans alcool. Le Qatar avait fait la même chose avec toutefois des zones spécifiques où l'on pouvait boire une petite bière, et des loges où les pontes de la FIFA et les VIP pouvaient tourner au Champagne.