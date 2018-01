Officiel : Son frère annonce la fin de carrière de Ronaldinho

Dans : Foot Mondial.

Légendaire meneur de jeu du Brésil, du PSG, de Barcelone et du Milan AC notamment, Ronaldinho a définitivement mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. C’est son frère et agent qui a effectué cette annonce à O Globo, alors que « Ronnie » n’a plus joué depuis 2015 et son départ de Fluminense, en dehors d’une pige dans le championnat de Futsal en Inde.

« Faisons quelque chose de très gros, de sympa, après la Coupe du monde en Russie, probablement en août. Nous ferons plusieurs événements, au Brésil, en Europe, en Asie. Et bien sûr, nous voulons faire un match avec une sélection brésilienne », a fait savoir Roberto de Assis Moreira, qui veut fêter en grand l’arrêt de la carrière de son frère, champion du monde avec le Brésil en 2002, Ballon d’Or en 2005 et vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone.