la bande a messi a ruine le barca un ex dirigeant balance messi 104 395694

Officiel : Lionel Messi prolonge son contrat avec l'Inter Miami

Foot Mondial23 oct. , 17:27
parQuentin Mallet
0
Parti du Paris Saint-Germain après deux années compliquées sur le plan personnel, Lionel Messi a définitivement trouvé son lieu de fin de carrière idéal puisqu'il vient de prolonger son contrat avec l'Inter Miami.
A l'été 2023, Lionel Messi ne prolongeait pas son contrat avec le Paris Saint-Germain à cause de deux années compliquées passées dans la capitale parisienne et décidait de filer sur un autre continent pour poursuivre sa carrière. Après de nombreuses spéculations sur l'identité de son futur club, c'est finalement vers l'Inter Miami qu'il s'est envolé, de l'autre côté de l'Atlantique. Un pari réussi puisqu'il s'éclate dans le club de David Beckham.
Auteur de 71 buts et 36 passes décisives en 82 rencontres disputées, Lionel Messi a retrouvé sa vigueur d'antan dans un championnat qui lui permet aisément de montrer que son talent n'a pas d'âge. Et son aventure en Floride se passe plus que bien puisque son club vient d'officialiser la prolongation de son contrat. Désormais lié jusqu'en décembre 2028 à l'Inter Miami, La Pulga met un terme à toutes rumeurs sur son avenir et peut pleinement se concentrer sur la Coupe du monde 2026 qui approche à grands pas.
0
Articles Recommandés
Groupama Stadium OL
Europa League

OL - Bâle : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

ICONSPORT_253092_0057 (1)
OL

Loin de l’OL, Textor a vécu le meilleur moment de sa vie

tv dazn sort une offre explosive pour ligue 1 iconsport 259399 0297 397066
Ligue des Champions

LdC : DAZN met un coup de massue à Canal+

Fil Info

17:33
OL - Bâle : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:30
Loin de l’OL, Textor a vécu le meilleur moment de sa vie
17:00
LdC : DAZN met un coup de massue à Canal+
16:30
Transfert à 30 ME : Benatia fait le malin, Leeds a la rage
16:00
Canal+ et l’UEFA négocient, l’OL et le LOSC sauvés ?
15:40
OL : Les supporters de Bâle narguent le préfet
15:22
L'OL fait peur, Bâle a une obsession
15:00
De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

Derniers commentaires

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Qu est ce qu ils en pensent les havrais des erreurs arbitrales

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Ça fait quand même 2 matchs sur 3 pour l'OM en ldc où les erreurs arbitrales coûtent très cher.

LdC : DAZN met un coup de massue à Canal+

Ils veulent pas crever dazn ?

Transfert à 30 ME : Benatia fait le malin, Leeds a la rage

"Comme d’habitude, après deux matchs on te fait tout un scénario, on t’explique que tu t’es trompé" Comme d hab après 2 matches on t'explique que c'est un ballon d'or 🤡

« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas

Tu es le premier de la classe question vier., car tu l'as pris le premier bien profond 22/09/2025 et tu t'y attendais pas. On a perdu hier car on a été très faible en deuxième mi-temps. On est pas le PSG on a pas la même puissance financière. Sporting a été très faible en premiere mi-temps et nous en deuxième. Il y a rien d'autre à dire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading