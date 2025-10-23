Officiel : Lionel Messi prolonge son contrat avec l'Inter Miami

Parti du Paris Saint-Germain après deux années compliquées sur le plan personnel, Lionel Messi a définitivement trouvé son lieu de fin de carrière idéal puisqu'il vient de prolonger son contrat avec l'Inter Miami.

A l'été 2023, Lionel Messi ne prolongeait pas son contrat avec le Paris Saint-Germain à cause de deux années compliquées passées dans la capitale parisienne et décidait de filer sur un autre continent pour poursuivre sa carrière. Après de nombreuses spéculations sur l'identité de son futur club, c'est finalement vers l'Inter Miami qu'il s'est envolé, de l'autre côté de l'Atlantique. Un pari réussi puisqu'il s'éclate dans le club de David Beckham.

Auteur de 71 buts et 36 passes décisives en 82 rencontres disputées, Lionel Messi a retrouvé sa vigueur d'antan dans un championnat qui lui permet aisément de montrer que son talent n'a pas d'âge. Et son aventure en Floride se passe plus que bien puisque son club vient d'officialiser la prolongation de son contrat. Désormais lié jusqu'en décembre 2028 à l'Inter Miami, La Pulga met un terme à toutes rumeurs sur son avenir et peut pleinement se concentrer sur la Coupe du monde 2026 qui approche à grands pas.