Neymar out, Paris et le Brésil sont pénalisés !

Samedi 25 mars, le Maroc recevait le Brésil lors d'un match amical très attendu. Après son parcours héroïque en Coupe du monde, le Maroc a réussi l'exploit de battre le Brésil, orphelin de Neymar et qui n'a pas pu compter sur Vinicius Junior.

Neymar blessé ? Ce n'est pas très grave, pensaient les Brésiliens. Le Seleçao a une équipe avec tellement de joueurs talentueux qu'elle peut se passer du joueur du PSG. D'autant plus que son successeur, Vinicius Junior, est en pleine forme avec le Real Madrid. Pourtant, l'attaquant de 22 ans a eu du mal à assumer ce rôle de leader offensif de son pays. Un rôle occupé par Neymar depuis plus de 10 ans. Les Lions de l'Atlas ont battu 2-1 le Brésil à Tanger, dans un match amical historique. Quatrième du Mondial au Qatar, le Maroc impressionne encore un peu plus et fait figure de favori pour la prochaine CAN alors que le Brésil continue d'inquiéter malgré un effectif de stars.

Sans Neymar, le Brésil ne peut pas compter sur Vinicius

Malgré ses performances rayonnantes avec le Real Madrid, Vinicius Junior n'est pas parvenu à faire oublier l'absence de Neymar. Bien qu'il soit très critiqué au PSG, Neymar a toujours été au niveau avec l'équipe auriverde dont il est le meilleur buteur (77 buts). Cette saison, Vinicius Junior est le meilleur passeur et le meilleur buteur du Real Madrid. Si son statut est incontesté avec les Merengues, l'ancien joueur de Flamengo peine à s'imposer en sélection où il n'a inscrit que 2 buts en 21 rencontres disputées. Cette défaite contre une belle équipe marocaine a démontré que le Brésil a probablement encore besoin de Neymar et que sa succession n'est pas d'actualité.

Neymar ne rejouera qu'en 2023-2024

Blessé jusqu'à la fin de l'exercice 2022/2023, Neymar fera son retour à la compétition la saison prochaine. Le Brésil attend son retour, et on peut dire que le PSG ne fait pas non plus des étincelles sans son numéro 10. Souvent critiqué, l'ancien barcelonais est cependant conscient que du côté de Paris, on est sérieusement échaudé à la fois par ses blessures à répététion, et surtout par son hygiène de vie toujours mise à mal. Même si cela ne justifie par le fait que Neymar ait les cheville en carton, il est clair que le travail invisible du numéro 10 de Paris et de la Seleçao n'est pas à la hauteur de son talent quoi que dise ses fans toujours très énervés quand on touche à leur idole. Espérons pour le Brésil que Vinicius Jr ne prenne pas le même chemin que Ney, il serait dommage d'avoir deux tels joueurs dans son effectif pour finalement ne plus faire peur à personne à chaque Mondial.