Neymar l'assume, c'est un gros fêtard

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Neymar a profité d'un récent match de charité pour répondre à quelques questions. L'occasion pour lui de revenir sur les nombreuses critiques qui lui sont faites concernant ses déboires extrasportives et ses sorties nocturnes.

Lorsqu'il évoluait au Paris Saint-Germain, Neymar avait la fâcheuse tendance à se blesser au pire moment. Souvent absent au mois de février par le fruit du hasard, le Brésilien a manqué plusieurs rendez-vous importants, notamment en Ligue des champions. Pendant ses différentes convalescences, il n'hésitait pas à utiliser son temps pour passer des nuits à jouer au poker. Un autre de ses passe-temps était aussi de revenir au Brésil pour profiter du célèbre carnaval de Rio. Une étiquette de fêtard qui l'a suivi même jusqu'à son retour à Santos. Blessé et forfait avec son club formateur au début du mois de mars dernier, Neymar avait été aperçu dans les rues cariocas et s'était attiré la foudre de ses supporters. Trois mois plus tard, le joueur de 33 ans a enfin réagi.

Neymar réagit aux critiques sur son côté fêtard

« Les gens ont une certaine image de moi en tant que joueur. Tout le monde pense que les fêtes que j'organisais, les carnavals auxquels j'allais, c'était tous les jours, à toute heure, et non pas quand je pouvais faire ça, pendant mon jour de repos, en vacances », a d'abord expliqué Neymar dans des propos rapportés par Marca. « J'ai vécu 15 ans de grandes années, j'ai joué pour de grandes équipes et j'ai fait partie de l'équipe nationale brésilienne. Cela demande beaucoup de dévouement, il faut faire beaucoup de concessions, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile d'arriver ici. Je suis très fier de tout ce que j'ai accompli », a-t-il ensuite argumenté pour rassurer sur son regard sur sa carrière.

En clair, pas de regrets pour Neymar. Malgré une fin d'aventure houleuse au Paris Saint-Germain, il y a laissé une trace indélébile et marquante, celle d'un joueur qu'il sera difficile d'égaler par le talent et la technicité.