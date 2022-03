Al-Khelaifi a frappé, RIP la Super Ligue et le Mondial tous les deux ans

Dans : Foot Mondial.

Opposée aux idées de la FIFA et des frondeurs de la Super League, l’UEFA peut compter sur le soutien de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain, en tant que patron de l’association des clubs européens, s’est de nouveau exprimé en faveur de l’instance européenne.

La FIFA parviendra-t-elle à ses fins sur ce dossier ? Rien n’est moins sûr compte tenu du nombre de mécontents après l’annonce d’un possible Mondial tous les deux ans. Beaucoup d’acteurs se sont clairement opposés à ce projet qui, selon ses détracteurs, banaliserait un événement aussi attendu que la Coupe du monde. C’est certainement l’avis de Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est exprimé en marge d’une conférence de l’association des clubs européens (ECA).

« Dans mon discours, je pense que j’ai tout dit. Comme vous le savez, la position de l’ECA est contre et nous nous y opposerons toujours, a prévenu le président de l’instance. En fait, pour nous, ce n’est pas une idée, alors je ne pense pas que nous ayons besoin d’en discuter même. Cela n’existe pas, cela n’a pas vraiment commencé. » Le patron du Paris Saint-Germain soutient l’UEFA, y compris contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin qui souhaitent toujours créer leur Super League.

« Je vais répondre à la question concernant la non-Super League. Cela n’existe pas, ni le premier plan ni le deuxième, a lâché Nasser Al-Khelaïfi. Donc ici à l’ECA nous pensons à l’avenir. Nous croyons en notre compétition, la compétition de l’UEFA, tout simplement la compétition des clubs. Nous sommes très enthousiastes pour ce que nous allons faire. (...) Nous n’avons pas besoin de ce système. Tout le monde est contre, des fans aux médias, en passant par les clubs, les petits et les grands clubs. »

« Ils ne sont que trois. Nous sommes ici, unis, et tout le monde ici peut vous dire, même les membres, qu’aujourd’hui l’ECA a retrouvé son unité en 2021. Nous resterons ensemble comme une seule famille, prenant soin les uns des autres. C’était notre objectif principal et nous l’avons fait. Maintenant nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour 2022 », a annoncé le dirigeant qatari, plus que jamais aux côtés de l’UEFA et son président Aleksander Ceferin.