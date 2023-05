Mondial U20 : La France tombe face à la Corée

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Pour son premier match dans le Mondial U20, l'équipe de France affrontait la Corée du Sud ce lundi soir dans le stade de Mendoza (Argentine). Et les Bleuets se sont inclinés 2 buts 1 face à la sélection asiatique. Seung-Won avait ouvert le score pour la Corée (22e), avant que Young-Jun double la mise (2-0, 64e). Alan Virginius, le jeune attaquant du LOSC, réduisait le score à la 69e sur penalty (2-1). Mais le score en restait là et c'est donc sur une défaite que la France entame une compétition pour laquelle de très nombreux clubs de Ligue 1 ont refusé de libérer des joueurs. Logiquement, dans le groupe F, la France est donc dernière, mais le Honduras et la Gambie ne s'affronteront qu'à partir de 23 heures.