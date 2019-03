Mexique : Ménez se fait jeter dehors avec un surnom peu flatteur

Dans : Foot Mondial.

Contrairement à André-Pierre Gignac, tous les Français ne réussissent pas forcément dans le championnat mexicain.

La preuve avec Jérémy Ménez qui, depuis son arrivée en janvier 2018, ne parvient pas à convaincre au Club América. Il faut dire que le milieu offensif de 31 ans n’est pas épargné par les blessures. Après une rupture des ligaments croisés, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a dû surmonter d’autres pépins physiques jusqu’à son retour début mars. Seulement voilà, Ménez a encore déçu sur le terrain et a disparu des deux dernières feuilles de match de son équipe.

Rien de grave selon le Club América. Mais à en croire la presse locale, le joueur formé à Sochaux souffre d’une blessure musculaire à la cuisse. « C’est pour cette raison qu’il ne s’entraîne pas en ce moment, a expliqué le journaliste de Récord Victor Diaz à Foot Mercato. On verra s’il revient après la trêve internationale. Pour la direction de l’América, c’est trop, ça ne m’étonnerait pas qu’elle le pousse vers la sortie. »

Ménez poussé dehors

En effet, le club mexicain envisagerait de se séparer de Ménez cet été, à six mois de la fin de son contrat. Compte tenu des 250 000 euros de son transfert, de sa prime à la signature à 1,2 M€ et de son salaire annuel fixé à 1,6 M€, on peut parler d’un énorme flop pour le membre de la célèbre génération 87, que le quotidien Récord surnomme le « Français de cristal » à cause de ses blessures à répétition.