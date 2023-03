Messi vient quand il veut, l'Argentine met les choses au clair

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Vainqueur de la Coupe du monde en inscrivant notamment un doublé contre la France en finale, Leo Messi a enfin offert un nouveau titre mondial au peuple argentin. Désormais vainqueur de tous les trophées importants en équipe nationale, la Pulga a carte blanche avec l'Argentine.

Trois mois après la victoire en Coupe du monde, l'Argentine va faire son retour à la compétition dans une série de deux matchs amicaux, contre le Panama et Curaçao. Des rencontres à domicile où l'Albiceleste va pouvoir encore une fois fêter sa victoire au Qatar, avec la présence de Lionel Messi. Car malgré ses 35 ans et les critiques sur son niveau au PSG, l'ancien joueur du FC Barcelone reste adulé comme personne en Argentine et a décidé de poursuivre avec la sélection. Interrogé sur le cas du capitaine de l'équipe en conférence de presse, Lionel Scaloni a été très clair concernant la présence de la Pulga.

Messi et l'Argentine, le choix lui revient

« Il va bien, il est là pour jouer, pour continuer à venir. Jusqu'à ce qu'il dise le contraire, il continuera à venir, quand il me dira je ne me sens pas, je verrai ce que je fais, j'essaierai de le convaincre, mais c'est ce qu'il y a. Pendant ce temps, il est heureux d'être sur un terrain et avec l'équipe nationale » a confié l'entraîneur de l'Argentine au sujet de l'homme aux 172 sélections. Si disputer la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord semble difficile pour celui qui aura 39 ans en 2026, il n'est pas impossible que Messi réalise sa dernière danse avec l'Argentine lors de la Copa America 2024. Messi a de toute façon l'opportunité d'arrêter quand il le souhaite, personne ne lui en voudra. La suite n'est que du bonus pour le natif de Rosario qui connaît enfin la gloire avec son pays et qui est libre de prendre sa retraite internationale quand il le souhaite. Il avait fait comprendre l'année dernière que le rendez-vous au Qatar serait le dernier avec sa sélection, mais la victoire acquise aux dépens de la France l'a convaincu de continuer encore l'aventure avec ses compatriotes aussi longtemps qu'il le pourra.