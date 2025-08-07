Lucas Chevalier et Donnarumma en lice pour le trophée de gardien de l'année

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

A ceux qui avaient des doutes sur les qualités de Lucas Chevalier et sa capacité à remplacer Gianluigi Donnarumma au PSG, le jury du prix Lev Yachine a répondu ce jeudi. Le gardien de but du LOSC et celui de Paris sont dans la liste des portiers en lice pour le titre de meilleur gardien de but du monde.

Les 10 nommés pour le Trophée Yachine hommes : Alisson Becker (Bré), Yassine Bounou (Mar), Lucas Chevalier (Fra), Thibaut Courtois (Bel), Gianluigi Donnarumma (Ita), Emiliano Martinez (Arg), Jan Oblak (Slo), David Raya (Esp), Matz Sels (Bel), Yann Sommer (Ita).