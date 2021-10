Lionel Messi et ses excuses, la Team Cristiano Ronaldo hurle

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi a tenu à expliquer sa performance timorée avec l'Argentine. Des justifications qui n'ont pas convaincu tout le monde.

L’Argentine a battu le Pérou ce jeudi soir sur le score de 1-0, pour se rapprocher de sa qualification pour la Coupe du monde 2022. Il faudrait désormais une catastrophe pour empêcher Lionel Messi d’être au rendez-vous du Qatar. En attendant, l’attaquant du PSG a été très timoré lors de ce dernier match. Il s’en est expliqué sur les réseaux sociaux après la victoire, blâmant l’adversaire, les conditions de jeu et l’arbitrage. « Match difficile. Difficile de jouer, il y avait beaucoup de vent. Ils sont restés tous derrière et nous ont laissé peu d’espaces. L’arbitre, à chaque fois qu’il nous dirige, il fait pareil, à croire qu’il le fait exprès. Mais, 3 points importants qui nous rapprochent du but », a envoyé Lionel Messi sur son compte Instagram, dans un message liké plus de 5 millions de fois. Toutefois, ce discours n’a pas vraiment convaincu tout le monde. La star du PSG s’est en effet faite reprendre de volée sur son discours un peu trop plaintif, et la comparaison avec Cristiano Ronaldo est rapidement arrivée sur le devant de la table.

Les fans de Cristiano Ronaldo énervés

« Arrête de sortir des excuses. Arrête d’accuser ton coach, l’adversaire, le vent ou l’arbitre pour TA pauvre performance. Accepte-le et travaille plus dur. C’est la différence entre Ronaldo et Messi », « Les fans de Messi critiquent beaucoup quand Cristiano Ronaldo marque un triplé contre le Luxembourg, pour voir Messi se plaindre du vent et de l’arbitre contre le Pérou », ont notamment lancé les fans de CR7, pour qui Messi perd souvent sa lucidité dans les réactions d’après-match de l’Argentine. En attendant, le sextuple Ballon d’Or va avoir une petite semaine pour se remettre et retrouver la Ligue des Champions, ce mardi face à Leipzig. Des conditions de jeu qui seront certainement impeccables aux yeux de Lionel Messi, déterminé à poursuivre sur la lancée de son match avec le Paris SG face à Manchester City.