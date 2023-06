Lionel Messi annonce qu'il va signer à l'Inter Miami ‍!

Dans : Foot Mondial.

Dans un entretien accordé mercredi soir aux médias sportifs catalans, Lionel Messi a confirmé sa signature prochaine à l'Inter Miami. Le champion du monde argentin a refusé les offres du Barça et de l'Arabie Saoudite.

C'est dans son domicile parisien que Leo Messi a reçu les journaliste de Sport et du Mundo Deportivo afin de mettre un terme au maigre suspense qui entourait la suite de sa carrière. Arrivé en fin de contrat au PSG, le septuple Ballon d'Or avait visiblement fait des confidences puisque depuis plusieurs heures la rumeur l'envoyait à l'Inter Miami plutôt qu'à Barcelone ou en Arabie Saoudite. Et ces bruits étaient exacts.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆



💣 Leo Messi, para Mundo Deportivo: "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% pero decidimos continuar el camino"



📲 La entrevista completa, por @ffpolo https://t.co/GhXotuwzAC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2023

« La vérité est que j’étais très excité à l’idée de pouvoir revenir à Barcelone. Mais d'un autre côté, après avoir vécu ce que j'ai vécu il y a deux ans, et la sortie que j'ai eue, je ne voulais plus être dans la même situation. A savoir attendre de voir ce qui allait se passer et laisser mon avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, pour ainsi dire. Je voulais prendre ma propre décision, penser à moi, à ma famille », a confié Lionel Messi au sujet des négociations avec le Barça. Pour la suite de sa carrière, et même si rien n’est définitivement signé, le champion du monde argentin a tranché en faveur du club de David Beckham, l’Inter Miami. « J'ai pris la décision d'aller à Miami. Je ne l'ai toujours pas validé à cent pour cent. Il manque encore certaines choses, mais nous avons décidé de continuer notre chemin à Miami », a précisé l’ancien joueur du PSG. Ce dernier a également reconnu ne pas avoir eu la vie qu'il voulait, et ne pas être heureux, lors de ses deux années passées à Paris, notamment pour des raisons familiales.