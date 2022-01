Lewandowski élu joueur de l'année par la FIFA

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Organisés par la FIFA, les trophées The Best étaient décernés ce lundi soir et Robert Lewandowski a été élu joueur de l'année 2021.

Depuis sa séparation avec France-Football, avec qui un accord avait été passé pour l'organisation du Ballon d'Or, la FIFA organise de son côté les trophées The Best qui récompensent les meilleurs joueurs et joueuses de l'année. Et pour l'an passé, c'est Robert Lewandowski, le buteur polonais du Bayern Munich qui a remporté ce prix, tout comme il l'avait fait l'an passé, et cela même s'il n'a pas été très loin en Ligue des champions et lors de l'Euro. Les débats vont donc reprendre puisque Lewandowski devance Lionel Messi. A noter par ailleurs qu'un seul joueur français figure dans l'équipe de l'année, il s'agit de N'Golo Kanté, le milieu de terrain des Bleus et de Chelsea.