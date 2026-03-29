Les USA humiliés par la Belgique à cause d’un bug

Sure !!!
Donc le premier doit etre affaibli pour que Lens gagne c'est ça guignol
C'est pas fait , tu sais tout c est politicien il se donne le mot entre eux , se sont des vrais requins
Envie d'ailleurs mais Kvara lui n'est pas au courant. Il se plait à Paris et n'a pas l'intention de partir
Il a tendance à se croire arrivé et lui et son agent ont des exigences trop élevées.il va falloir redescendre sur terre sinon il n'y aura pas de contrat
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading
back of USA jersey being white while belgiums kits being light blue and pink makes the jerseys really hard to tell apart, especially when players are in motion. kinda egregious decision #USMNT @USMNT