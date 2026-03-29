Les USA humiliés par la Belgique à cause d’un bug

La Belgique n'a fait qu'une bouchée des Etats-Unis ce week-end dans un match amical où la confusion a régné à cause d'un problème de maillots.

La préparation à la Coupe du monde est très difficile pour la sélection des Etats-Unis. Mauricio Pochettino devrait garder son poste, mais l’entraineur argentin est très contesté. Les défaites s’enchainent et les USA ne semblent pas en mesure de peser sur leur Coupe du monde avec un parcours digne de ce nom. Face à la Belgique ce week-end, les Américains ont subi les assauts belges pour s’incliner 5-2.

Si les joueurs de Team USA n’ont pas voulu expliquer cette défaite par cet unique problème, il y avait tout de même un gros bug lors de ce match, qui a gêné autant le public que les joueurs. En effet, les deux équipes ont joué avec des maillots majoritairement blancs, ce qui a semé la confusion.

USA vs Belgique, un couac qui n'arrivera pas au Mondial

« Ce n’est pas une excuse car les deux équipes ont du gérer ça, mais ça, ça ne peut pas arriver », a pesté la star américaine Christian Pulisic, avant d’en dire plus sur ce problème très rare de nos jours. « Souvent, quand vous avez la balle et que vous levez la tête, vous voyez tout. Là on ne pouvait rien visualiser clairement. On ne peut pas se repérer à la couleur du maillot. Quand ils se ressemblent à ce point, c’est difficile. On a vu ça au dernier moment, quand ils ont enlevé leur maillot d’entrainement, on était choqué entre nous », a confié l’ancien joueur du Borussia Dortmund, désormais au Milan AC.

Il est vrai que ce raté n’a pas forcément aider à populariser ce match auprès des fans, et même des diffuseurs tant certains angles rendaient compliquée la distinction des joueurs des deux équipes. A force de mettre des maillots de plus en plus loufoques et éloignés des couleurs traditionnelles, cela devait bien arriver un jour. Même si la FIFA laisse beaucoup moins de choix aux sélections et écarte tout maillot pouvant ressembler à celui de l’adversaire lors des matchs de Coupe du monde.