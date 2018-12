Leonardo Jardim file en Arabie Saoudite, officialisation imminente !

Dans : Foot Mondial, Monaco.

Libre depuis son départ de l’AS Monaco il y a quelques semaines, Leonardo Jardim va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite.

Actuellement deuxième du championnat, Al-Nasr va accueillir le technicien portugais sur son banc. Champion de France avec Monaco en 2017, Leonardo Jardim est arrivé ce dimanche en Arabie Saoudite pour signer son contrat en faveur de son nouveau club. Selon L’Equipe, c’est le directeur sportif Helder Cristovao qui l’a convaincu de signer pour un an et demi. Au sein du club d’Al Nasr, Leonardo Jardim retrouvera notamment Ahmed Musa et Nordim Amrabat, qui ont réalisé une belle Coupe du monde avec le Nigéria et le Maroc, cet été.