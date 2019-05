Le Vélodrome, Maradona… Messi peut dire merci à Marseille

Dans : Foot Mondial, Liga, OM.

Avec ses 48 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues, Lionel Messi n’en finit plus d'éclabousser de son talent le football mondial.

Mercredi, lors de la victoire du Barça face à Liverpool en demi-finale aller de la Ligue des Champions (3-0), La Pulga a une nouvelle fois prouvé qu’il était le meilleur joueur de la planète. Auteur d’un doublé, Messi a mis son équipe sur de bons rails en vue de la finale à Madrid, tout en confirmant son nouveau statut de tireur de coup-francs. Avec son merveilleux tir en pleine lucarne sur la pelouse du Camp Nou, l’international argentin a porté son total de buts sur coups de pied arrêtés à huit cette saison. Une très grande performance qu’il doit en partie à Diego Maradona, comme l’explique Fernando Signorini.

« En 2009, quelques mois après que Maradona ait été nommé à la tête de l'Argentine, nous avons disputé un match amical contre la France à Marseille. Nous nous étions entraînés le jour précédent et, après la séance, Messi était resté sur la pelouse pour tirer des coups-francs. Il a pris le ballon, fixé le côté gauche de la cage. Lorsqu'il a frappé, le cuir a pris la direction du côté droit. Il était énervé et quand il est passé devant moi pour retourner aux vestiaires, je lui ai dit : ‘Tu vas prendre une douche après avoir balancé des ordures pareilles ? Va prendre un ballon et réessaie’. Maradona entend alors la conversation et dit : ‘Ne précipite pas ton tir, ralentis ton élan car sinon le ballon ne fait pas ce que tu veux’. Diego a même fait une démonstration sous les yeux admiratifs de Messi », a avoué l’ancien préparateur physique de l'Albiceleste dans sa biographie "Call to Rebellion". Cette petite astuce de la légende argentine, couplée également aux nombreuses heures d’entraînement, porte donc ses fruits. Sa dernière victime, Alisson Becker, pourra en témoigner...