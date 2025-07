Le PSG envoie Luis Suarez à la retraite

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Sauf revirement de situation, Luis Suarez ne rempilera pas avec l'Inter Miami. Son contrat prend fin le 31 décembre prochain et l'Uruguayen est désormais face à un dilemme : une dernière pige au pays ou prendre sa retraite.

Comme celles de tous les joueurs qui ont quitté les terrains de football avant lui, la carrière de Luis Suarez a une fin. Et celle-ci pourrait bien arriver très rapidement. Invité à participer à la Coupe du monde des clubs, l'Inter Miami s'est fait sèchement éliminer par le Paris Saint-Germain (4-0). Une fin de compétition pour Lionel Messi et sa bande, mais la saison est encore loin d'être terminée. Après une parenthèse internationale, le pensionnaire de MLS doit reprendre sa course jusqu'à la fin de l'année civile 2025. Et si pour la Pulga, l'idée d'une prolongation est clairement sur la table, pour d'autres, on ne peut pas en dire autant. En effet, Luis Suarez sera en fin de contrat le 31 décembre prochain et n'a pas l'intention de rester une année supplémentaire sur le sol américain.

Luis Suarez, c'est la fin… ou presque ?

Le journal AS nous apprend que Luis Suarez ne rempilera pas avec l'Inter Miami à l'issue de la saison. Un an et demi après sa signature en Floride, la superstar uruguayenne a déjà prévu de partir une fois son contrat terminé. Le quotidien sportif espagnol donne d'ailleurs les deux issues possibles : soit il part pour une dernière pige dans son pays natal, soit il met directement un terme à sa carrière de footballeur professionnel. A 38 ans et considérant qu'il a déjà refait un saut en Uruguay (CF Nacional, 2022-2023), la possibilité d'un départ à la retraite est ce qu'il y a de plus probables. Il faut dire que la Coupe du monde des clubs et la récente défaite face au PSG a mis en avant les limites actuelles de Luis Suarez, joueur formidable à son prime mais qui n'a clairement plus le jus et les jambes pour briller à présent.

Luis Suarez aura en tout cas grandement marqué l'histoire récente du football. Par ses buts fantasques, ses passes décisives remarquables qui ont fait de lui un attaquant plus que complet et ses mimiques d'acteur inoubliables, l'ancien du FC Barcelone et de Liverpool pourrait raccrocher les crampons à 38 ans, après plus de 1000 matchs en professionnel et proche des 600 buts marqués (sélections et clubs).