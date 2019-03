« Le meilleur de tous les temps », la vengeance diabolique de Lukaku

Dans : Foot Mondial.

Inarrêtable avec la Belgique, Romelu Lukaku totalise 45 buts en 79 sélections. Une statistique qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges.

Pourtant, l’attaquant de Manchester United ne fait pas l’unanimité dans son pays. Certains doutent de ses qualités, et cela ne date pas d’hier. « Ça n’a pas marché dès le début, a raconté l’avant-centre dans une vidéo de la plateforme Otro. Les gens pensaient que je n’étais pas bon en Belgique. Ils pensaient que je ne marquerais pas plus de 25 fois. Je me suis dit "Wow", je pense que j'avais à peine 19 ans à l’époque. »

Autre épisode marquant pour Lukaku, les sifflets reçus contre l’Estonie (8-1) en novembre en 2016, malgré son doublé. « Ce match m’a laissé un sentiment de dégoût, se souvient le Red Devil. A chaque fois, je joue pour la Belgique avec un sentiment de colère plutôt que d’orgueil. J’ai dit à ma mère qu’elle ne devait plus jamais revenir me voir jouer avec les Diables Rouges, pas plus que mon père. C’est pourquoi je salue la caméra chaque fois que je marque. Je sais qu’elle me regarde à la maison. »

Lukaku se voit très loin devant

Quelques années plus tard, son statut lui permet de narguer ses détracteurs. Alors Lukaku ne s’en prive pas. « Les gens me demandent parfois si je fais partie des trois meilleurs attaquants belges de tous les temps. Oui, oui, oui. Je dirai même que je suis le meilleur de tous les temps. Avec un kilomètre d’avance, je vous le dis. Je suis numéro un sur la liste des buteurs de l’équipe nationale, avec 34 buts inscrits lors de mes 33 derniers matchs. Qu’est-ce que vous allez dire maintenant ? », a lâché l’ancien joueur de Chelsea, même s’il ne fera jamais taire toutes les critiques.