Le Maroc n'existe pas, l'Algérie met le bazar à la CAN

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Présente sur le terrain politique depuis de nombreuses années, la rivalité entre l’Algérie et le Maroc est désormais d'actualité dans le sport, et notamment dans le football où la CAN féminine est le théâtre de jolis scandales…

Entre le Maroc et l’Algérie, deux pays historiquement rivaux dans le Maghreb, l’amour n’a jamais été fou, bien au contraire même. Mais alors que la crise diplomatique entre les deux pays restait au niveau politique, elle est désormais présente autour du sport… En 2022 par exemple, lors du parcours historique des Lions de l'Atlas jusqu’en demi-finales de la Coupe du Monde, certains médias algériens avaient passé sous silence les bons résultats de la bande d'Achraf Hakimi. Et ces derniers jours, un nouvel épisode de la rivalité entre le Maroc et l’Algérie s’est écrit à l’occasion de la CAN féminine. Depuis le début de la compétition, l’Algérie fait effectivement comme si le Maroc n’existait pas. Ce qui paraît difficile sachant que le Maroc est le pays hôte. Mais pour cela, la télévision nationale et la fédération de football algérienne rusent pour gommer le Maroc.

L’Algérie gomme les références au Maroc

🇲🇦🇩🇿 Logos masqués, références au Maroc effacées, RAM, sponsor officiel, invisibilisée : à la CAN féminine, chaque image est scrutée, nettoyée, aseptisée.



L’Algérie ne recule devant rien pour faire comme si le pays hôte n’existait pas. Une mise en scène absurde, entre stratégie… pic.twitter.com/Ec5DngTCDb — Le360 (@Le360fr) July 9, 2025

Tout a commencé le 7 juillet dernier, lors d'une conférence de presse du sélectionneur algérien Farid Benstiti. Alors qu’un logo « Royal Air Maroc » est bien présent sur le mur des sponsors de cette CAN féminine, à la TV algérienne, le logo de la compagnie aérienne a été remplacé par le logo… « Total Energies ». Ensuite, l’emblème officiel du tournoi a été modifié à l’antenne en retirant la mention « Morocco 24 ». Choqués par ces actes, les internautes n’ont pas hésité à dénoncer d’autres faits assez graves, comme le fait que la capitaine des Fennecs ait refusé de prendre une photo devant la tour Hassan à Rabat pour la présentation du trophée.

« Une obsession maladive »

🇲🇦🇩🇿| La Fédération algérienne censure les logos de la Fédération marocaine de football, présents sur les sièges des stades au Maroc, en les recouvrant de ruban adhésif noir. pic.twitter.com/CWyYDXv4Dw — MM ۞ (@MoorishMovement) July 8, 2025

« On se croirait dans un sketch de Mohamed Fellag, version remixée par George Orwell. C’est une obsession maladive qui a quitté le champ politique pour contaminer la culture, les médias, le football », a pesté le média marocain 360°. Alors que les joueuses algériennes auraient même reçu l'interdiction de prononcer le mot « Maroc », ce nouvel épisode de la crise diplomatique montre que les rancœurs entre les deux pays voisins sont plus que tenaces. Surtout depuis 2021 quand Alger a rompu ses relations avec Rabat à cause du conflit pour le Sahara occidental, contrôlé à 80 % par le Maroc mais revendiqué par des indépendantistes soutenus par l'Algérie…