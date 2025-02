Neymar de retour au PSG, il met fin au délire

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A peine de retour à Santos, son club formateur, Neymar fait déjà couler beaucoup d’encre. Le sujet de son avenir à l’issue des six prochains mois fait débat. Certains espèrent même le voir revenir en Europe, voire au Paris Saint-Germain.

Neymar vient officiellement de rendre un peu plus romantique la fin de sa carrière. En quittant le Paris Saint-Germain pour s’engager à Al-Hilal en Arabie saoudite, le Brésilien faisait une légère tache sur son CV pourtant bien fourni. Un an et demi plus tard, il fait son grand retour à Santos. Toutefois, la durée de son contrat a largement interloqué les observateurs du footballeur. Avec son club formateur, il n’est aujourd’hui engagé que jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire en bonus. Faut-il croire qu’il prépare déjà son retour en Europe ? Quoi qu’il en soit, il n’en fallait pas plus pour lancer des rumeurs sur son avenir. Certains l’envoient même déjà au Paris Saint-Germain après que l'international auriverde s'est réabonné son ancien club sur Instagram. Un état de fait qui surprend Pierre Ménès, lequel ne voit pas du tout Neymar revenir au PSG vu les circonstances de son départ.

« Neymar de retour au PSG ? C’est de la fiction totale »

Neymar, un like pour lancer une dernière danse au PSG ? https://t.co/ImQyMbKAz5 — Foot01.com (@Foot01_com) February 3, 2025

Sur son blog personnel, Pierre Ménès a pris le temps d’évoquer la situation de Neymar. Pour l’ancien consultant Canal+, il n’y a quasiment aucune chance que le Brésilien revienne à Paris. « Actuellement, je dirais qu'un retour de Neymar, c'est de la fiction totale. On peut très logiquement s'interroger encore sur la capacité de Neymar à pouvoir encore évoluer à un bon niveau. Il faut voir à quel niveau sa cure de jouvence va lui permettre de retrouver le bonheur de jouer. Mais le bonheur de jouer, cela ne te fait pas courir. Il faut qu'il retrouve une bonne condition physique et que sa musculature le laisse tranquille. J'ai l'impression qu'il est plus apaisé. Il est en couple, il a des enfants, il n'a plus la vie dissolue qu'il a pu avoir avant. On verra dans six mois comment il est. Je pense que Luis Enrique n'en voudra jamais. A titre personnel, j'adorerais cela, mais il ne faut pas rêver non plus », affirme le journaliste, pessimiste.

En attendant, Neymar doit déjà travailler à réussir son retour au Brésil, lui qui sort d’une très longue convalescence en Arabie saoudite. En ligne de mire, une participation à la Coupe du monde 2026.