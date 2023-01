Le football brésilien se déchire sur le cercueil de Pelé

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Tout le Brésil vient se recueillir devant le cercueil de Pelé au stade de Santos depuis lundi. Mais, il manque encore du monde à l'appel. Les champions du monde 1994 et 2002 sont loin d'avoir tous répondus à l'appel. Un affront inacceptable pour le peuple brésilien.

Depuis jeudi dernier, date à laquelle on a appris le décès de Pelé, le monde du football s'est uni pour rendre hommage au joueur le plus emblématique de son sport. L'émotion a naturellement gagné tout le Brésil et tous les joueurs brésiliens quel que soit le lieu où ils évoluent. Autant dire que les funérailles du Roi promettaient d'être un grand moment de ferveur et d'unité nationale au Brésil. Si le peuple répond présent dans la petite enceinte de Vila Belmiro propriété du Santos FC, les vedettes brésiliennes se font clairement désirer.

Les « enfants » de Pelé accusés d'avoir lâché leur aîné

En effet, rares sont les joueurs de l'époque moderne à être venus se recueillir sur le cercueil de Pelé. L'Equipe soulignait ce phénomène étonnant, mettant principalement la lumière sur les champions du monde 1994 et 2002. Ils étaient peu nombreux sur place. On y a vu Mauro Silva, sacré en 1994, mais sinon c'était surtout des joueurs plus âgés. Il y avait Careca, élément important des années 1980-90, et les ex-coéquipiers de Pelé comme Clodoaldo ou Lima. Les autres n'ont pas fait acte de présence, Romario et Ronaldo envoyant quand même une couronne de fleurs.

Pourquoi les stars ne sont pas aux obsèques de Pelé ? https://t.co/Xdi3SvjzF1 via @lequipe — Eric Frosio (@froz91) January 3, 2023

Une attitude qui a déplu au Brésil où on est loin de l'unité nationale attendue et anticipée. « Peut-être qu'ils ne se déplacent que s'il y a un cachet. Ils sont champions du monde et ils ne viennent pas voir Pelé. Au minimum, c'est un manque de respect », lâchait l'ancien joueur Neto aujourd'hui consultant TV. « Je ne comprends pas leur absence. Ils devraient montrer plus de gratitude. J'espérais plus de leur part. On montre l'image d'un pays qui n'est pas uni, même face à notre légende, et c'est très décevant », confiait pour sa part Careca. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt puisque l'on explique que certains joueurs se contentent d'un message posté plutôt que d'une présence physique. D'autres avancent l'idée d'une rancœur de ces joueurs envers Pelé. Le Roi a souvent été très critique envers ses successeurs au sein de la Seleçao dans ses prises de parole publiques. En tout cas, peu importe les causes réelles, cela fait tâche au pays du football.