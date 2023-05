Le foot féminin en crise, l'OL et le PSG dévorent tout en France

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le football féminin est en plein essor en France depuis quelques années. Mais le combat sera encore long afin de pérenniser la situation.

L'équipe de France féminine de football disputera très prochainement la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une compétition très attendue par les joueuses d'Hervé Renard et les fans des Bleues. Problème, les diffuseurs ne se bousculent pas pour l'événement, compte tenu des horaires mais aussi de l'attractivité du football féminin. Le problème est présent en France mais aussi dans d'autres pays, à près de deux mois du début de la Coupe du monde. Le football féminin voit aussi quelques problèmes au niveau national et de son championnat. Car l'OL et le PSG vampirisent tout. Ce vendredi, la Fédération française de football a d'ailleurs reçu les offres des candidats intéressés par le nouveau contrat de diffusion de la D1 Arkema.

La FFF pas convaincue

Depuis 2018 et jusqu'à la fin de la saison en cours, c'est Canal+ qui est le partenaire exclusif de la D1 Arkema pour une somme de 1,2 million de droits tv par saison. L'Equipe annonce ces dernières que le média a formulé une offre, mais en-dessous du montant actuel et pour les deux meilleures rencontres de chaque journée. Canal+ souhaite de cette manière pouvoir produire ces matchs avec des moyens plus conséquents. Cependant, cette situation ne conviendrait pas totalement à la Fédération Française de Football. La FFF pourrait donc négocier de gré à gré avec les diffuseurs pour trouver la meilleure solution pour diffuser tout le championnat, dont un lot de dix matches en clair par saison. A noter que la finale de Coupe de France opposant Lyon et le PSG sera diffusée par beIN SPORTS et France 2 à 16h au Stade de la Source (Orléans) ce samedi. Sans doute de quoi offrir aux téléspectateurs une belle publicité pour le foot féminin.