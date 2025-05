Le Brésil c’est sérieux, Ancelotti recale Neymar

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Carlo Ancelotti est sélectionneur du Brésil depuis peu mais il a déjà pris une décision forte, à savoir celle de ne pas convoquer Neymar pour deux rencontres des qualifications pour la Coupe du monde 2026. L'ancien du Real Madrid a justifié sa décision.

Le Brésil compte bien repartir de l'avant sous les ordres de Carlo Ancelotti. Ce dernier a à peine eu le temps de souffler après son départ du Real Madrid. Mais il est convaincu de pouvoir apporter à la Seleçao. Son objectif est de préparer au mieux son équipe pour la Coupe du monde 2026. Cela passera par les deux prochaines rencontres du Brésil face à l’Equateur (6 juin) et au Paraguay (11 juin). Pour ces matchs, Carlo Ancelotti a décidé de se passer des services de Neymar, qui revient tout juste de blessure avec son club de Santos.

Neymar reçoit un message clair de la part d'Ancelotti

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Blaze.bet.br (@jogueblaze)

Lors de sa conférence de presse, l'ancien entraineur du PSG a en effet tenu à mettre les choses au clair concernant l'absence du crack auriverde : « Neymar est absent de la liste car il vient tout juste de revenir de blessure. J’ai parlé avec Ney et nous sommes tombés d’accord sur ce point. J'ai confiance en lui, nous voulons qu’il arrive dans les meilleures conditions à la Coupe du monde ». A 33 ans, Neymar enchaine toujours autant les blessures et Ancelotti veut donc avoir toutes les garanties pour le convoquer avec le Brésil. Pas question d'être dépendant d'un joueur. L'objectif est de s'appuyer sur la force collective du groupe brésilien. Carlo Ancelotti a peu de temps devant lui et Neymar sait ce qu'il lui reste à faire s'il veut avoir une chance de disputer le prochain Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.