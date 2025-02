Cette star surpasse Neymar et Messi au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le mandat de Mauricio Pochettino au PSG a été un immense échec malgré la présence de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar dans l'effectif. Des stars immenses mais l'entraîneur argentin n'avait d'yeux que pour un autre parisien.

Mauricio Pochettino a quitté l'Europe depuis quelques mois pour diriger la sélection américaine en vue de la Coupe du monde 2026. Un projet intéressant mais bien loin des grandes équipes qui lui étaient promises plus tôt dans sa carrière. Manager réputé à Tottenham, l'Argentin était déjà annoncé au Real Madrid dans un futur proche. Tout a basculé quand il a signé au PSG en 2021. En un peu plus d'un an à Paris, il n'a jamais trouvé la solution pour proposer un jeu séduisant malgré un effectif de grande qualité. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar composaient notamment l'attaque parisienne durant son mandat.

Un joueur du PSG a impressionné Pochettino

Malgré le cuisant échec subi au PSG, Mauricio Pochettino retient quand même du positif de son passage. Un journaliste du média Goal a pu le constater. Le coach argentin a avoué avoir dirigé le meilleur joueur de sa carrière d'entraîneur dans la capitale française. S'il a qualifié Neymar de « magicien », Kylian Mbappé de « tueur » et Lionel Messi de « génie », un autre joueur les a surpassés.

The way Mauricio Pochettino described Marco Veratti 😮‍💨 @matchforhope pic.twitter.com/LEefnvpYel — GOAL (@goal) February 14, 2025

Il s'agit de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien a été qualifié de « meilleur joueur vu dans sa vie » par Mauricio Pochettino au cours de son interview. Le sélectionneur des Etats-Unis n'est pas le premier à mettre en avant l'apport monstrueux du récupérateur transalpin sur un terrain de football. Cependant, cet avis peut paraître étonnant avec Lionel Messi dans la liste. La Pulga fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, étant en plus le compatriote de Pochettino. Autant dire que ces paroles vont faire jaser en Argentine.