LDC : Cristiano Ronaldo et Messi, le football ne sera plus jamais le même

À plus de trente ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent d'impressionner le monde du football.

Même si Luka Modrić leur a volé la vedette en remportant le Ballon d'Or 2018, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi confirment, mois après mois, et année après année, qu'ils sont les meilleurs joueurs au monde. Cette semaine, les deux quintuples vainqueurs du Ballon d'Or ont une nouvelle fois brillé. Lors des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, CR7 a marqué un triplé mardi pour qualifier sa Juve contre l'Atletico (3-0). Mercredi, Messi lui a répondu en inscrivant un doublé de buts et de passes décisives face à l'OL (5-1). De quoi relancer le duel entre les deux extraterrestres. Mais Christophe Dugarry, lui, ne penche ni pour l'un, ni pour l'autre, vu qu'il prend tout simplement son pied devant les deux joueurs.

« Leurs performances de haut niveau sont tellement régulières qu’on oublie que c’est difficile, qu’on oublie le travail qu’il y a derrière. Je crois qu’il faudra attendre les dix prochaines années pour voir ce que vraiment cela représente, ce que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont en train de faire. Le Real Madrid a été un grand club pour Cristiano Ronaldo, mais c’est beaucoup grâce à lui s’il est devenu ce qu’il est aussi. Le Barça est aussi un grand club, mais sans Messi, ce ne serait pas le même Barça. On n’a jamais vu des joueurs autant capables de sublimer leur club et leur équipe à eux seuls. Des Messi et des Ronaldo, je pense qu’on en reverra jamais. Plus jamais. C’est tellement incroyable. Du droit, du gauche, feinte de frappes. En plus, ils arrivent à se renouveler. Ils ont un mental hors-pair. C’est ça, la vraie différence avec les autres. Ils n’ont peur de rien. Ils ont une chape de plomb sur les épaules à chaque match. Plus ils en font, plus on leur en demande, plus ils répondent. C’est de la magie. J’ai toujours dit que j’avais une chance incroyable de jouer avec Zizou, certains le disent avec Maradona. Je pense que ceux qui ont la chance de jouer avec Messi et Ronaldo s’en souviendront toute leur vie », a lancé, sur RMC, le champion du monde 1998, pour qui le football n'aura plus la même saveur quand Cristiano et Messi seront à la retraite...