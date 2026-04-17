Hervé Renard viré à deux mois du Mondial
Hervé Renard

L'Arabie Saoudite vire Hervé Renard juste avant le Mondial

Foot Mondial17 avr. , 14:08
parClaude Dautel
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Auteur d'un exploit historique avec l'Arabie saoudite lors du Mondial 2022, Hervé Renard ne pourra pas récidiver quatre ans plus tard. A moins de deux mois du Mondial, le technicien français vient d'être limogé.
L'histoire d'amour entre Hervé Renard et la sélection saoudienne s'est brutalement terminée ce vendredi, puisque l' Agence France Presse annonce que les dirigeants de la fédération saoudienne de football ont décidé de licencier le coach français. Et cela à quelques semaines du coup d'envoi du Mondial 2026. Quatre ans après avoir mené son équipe à la victoire contre l'Argentine, futur champion du monde, Hervé Renard, qui avait ensuite choisi de diriger l'équipe de France féminine, avait finalement décidé de reprendre les commandes de l'équipe d'Arabie saoudite le 26 octobre 2024.
Fin mars, les médias saoudiens avaient déjà évoqué le départ d'Hervé Renard suite à deux défaites lors des deux matchs de préparation disputés contre la Serbie à Belgrade (2-1) et surtout contre l'Égypte (4-0). Mais ce vendredi, le technicien français de 57 ans a confirmé à l'AFP avoir été informé de son licenciement. La fédération saoudienne n'a pas encore communiqué sur ce sujet, et sur l'identité du nouveau sélectionneur national en poste pour la prochaine Coupe du Monde, mais la presse locale évoque le nom de Georgios Donis, le coach grec d'’Al Khaleej.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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