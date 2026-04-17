L'Arabie Saoudite vire Hervé Renard juste avant le Mondial

Auteur d'un exploit historique avec l'Arabie saoudite lors du Mondial 2022, Hervé Renard ne pourra pas récidiver quatre ans plus tard. A moins de deux mois du Mondial, le technicien français vient d'être limogé.

L'histoire d'amour entre Hervé Renard et la sélection saoudienne s'est brutalement terminée ce vendredi, puisque l' Agence France Presse annonce que les dirigeants de la fédération saoudienne de football ont décidé de licencier le coach français. Et cela à quelques semaines du coup d'envoi du Mondial 2026. Quatre ans après avoir mené son équipe à la victoire contre l'Argentine, futur champion du monde, Hervé Renard, qui avait ensuite choisi de diriger l'équipe de France féminine, avait finalement décidé de reprendre les commandes de l'équipe d'Arabie saoudite le 26 octobre 2024.

Fin mars, les médias saoudiens avaient déjà évoqué le départ d'Hervé Renard suite à deux défaites lors des deux matchs de préparation disputés contre la Serbie à Belgrade (2-1) et surtout contre l'Égypte (4-0). Mais ce vendredi, le technicien français de 57 ans a confirmé à l'AFP avoir été informé de son licenciement. La fédération saoudienne n'a pas encore communiqué sur ce sujet, et sur l'identité du nouveau sélectionneur national en poste pour la prochaine Coupe du Monde, mais la presse locale évoque le nom de Georgios Donis, le coach grec d'’Al Khaleej.