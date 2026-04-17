L'Arabie Saoudite vire Hervé Renard juste avant le Mondial

On est tellement à chier en ce moment que oui il a fallu faire entrer Tolisso. Prend une tisane.
vérolé... 🦠🦠🦠
Remercie Doucouré pour avoir plié la cheville en deux de Fofana .
Tolisso est sur le podium des catins de ligue 1 , que tu le veules ou non!! Ce mec est une plaie sur un terrain pour les arbitres et les adversaires.... Surtout pas un exemple pour les momes!!
Bein oui... Vous étiez a chier en 1er mi temps et a l arentrée d'endrick et tolisso , vous avez accelere 15 minutes et voila quoi... Mais bon, encore une fois je pense que tu DOIS battre sans Tolisso en fait!! enfin bon... Allez il a tres bien géré ton fonseca en bois si tu veux va...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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🚨𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧 : Toutes les sources saoudiennes fiables sont formelles : Hervé Renard 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 le sélectionneur de l’Arabie saoudite ! ❌ Georgios Donis 🇬🇷 (entraîneur d’Al Khaleej) le remplacera et sera à la tête de l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026.