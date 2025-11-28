L’Algérie continue de bouder la CAN

Alors que la Confédération africaine de football attend les propositions, l’Algérie refuse toujours d’envoyer une candidature pour accueillir l’une des prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis son retrait en 2023, la Fédération algérienne de football met en avant d’autres priorités.

Fier d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera le mois prochain, le Maroc peut remercier ses anciens concurrents. Juste avant l’attribution en juin 2023, la Confédération africaine de football (CAF) avait enregistré plusieurs désistements. Il ne restait plus que la candidature marocaine dans la mesure où la Zambie, le Nigeria, le Bénin et même l’Algérie s’étaient finalement retirés.

Dans son communiqué, la Fédération algérienne de football (FAF) expliquait que « ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie. La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu’elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain. » En conclusion de son texte, l’instance insistait bien sur le fait que « sa décision ne signifie nullement un désengagement de l’Algérie par rapport au sport-roi dans le continent ».

La CAF insiste

En attendant, les années passent et la FAF ne s’intéresse toujours pas à l’organisation d’une CAN. Selon l’ObservAlgérie, qui cite des sources proches de la CAF, cette dernière n’a reçu aucune candidature de l’Algérie afin d’accueillir les prochaines éditions de la CAN à partir de 2029. La FAF tient la même version selon laquelle elle donne la priorité à ses projets nationaux. L’Algérie, qui a pourtant investi pour rénover plusieurs stades, préfère développer son propre football avant de s’attaquer à une organisation aussi importante à l’échelle continentale. La CAF a reporté la date limite pour envoyer les candidatures afin de permettre à plus de pays de tenter leur chance. Mais pas sûr que l'Algérie en profite.