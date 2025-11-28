CAN

L’Algérie continue de bouder la CAN

Foot Mondial28 nov. , 10:40
parEric Bethsy
0
Alors que la Confédération africaine de football attend les propositions, l’Algérie refuse toujours d’envoyer une candidature pour accueillir l’une des prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis son retrait en 2023, la Fédération algérienne de football met en avant d’autres priorités.
Fier d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera le mois prochain, le Maroc peut remercier ses anciens concurrents. Juste avant l’attribution en juin 2023, la Confédération africaine de football (CAF) avait enregistré plusieurs désistements. Il ne restait plus que la candidature marocaine dans la mesure où la Zambie, le Nigeria, le Bénin et même l’Algérie s’étaient finalement retirés.
Dans son communiqué, la Fédération algérienne de football (FAF) expliquait que « ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie. La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu’elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain. » En conclusion de son texte, l’instance insistait bien sur le fait que « sa décision ne signifie nullement un désengagement de l’Algérie par rapport au sport-roi dans le continent ».

La CAF insiste

En attendant, les années passent et la FAF ne s’intéresse toujours pas à l’organisation d’une CAN. Selon l’ObservAlgérie, qui cite des sources proches de la CAF, cette dernière n’a reçu aucune candidature de l’Algérie afin d’accueillir les prochaines éditions de la CAN à partir de 2029. La FAF tient la même version selon laquelle elle donne la priorité à ses projets nationaux. L’Algérie, qui a pourtant investi pour rénover plusieurs stades, préfère développer son propre football avant de s’attaquer à une organisation aussi importante à l’échelle continentale. La CAF a reporté la date limite pour envoyer les candidatures afin de permettre à plus de pays de tenter leur chance. Mais pas sûr que l'Algérie en profite.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0016
OM

Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood

ICONSPORT_278257_0713
PSG

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

ICONSPORT_276930_0008
ASSE

Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE

ICONSPORT_278337_0088
OL

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Fil Info

12:20
Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood
12:00
PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique
11:40
Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE
11:20
OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer
11:00
Le taulier du PSG règle le problème Chevalier
10:20
Ligue 1+ mise sur le Black Friday pour décoller
10:00
Le Real Madrid joue avec les nerfs de l'OL
9:48
L’OM sort un nouveau maillot, il est en or

Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading