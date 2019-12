La Russie exclue du Mondial 2022, pas de l'Euro 2020

Dans : Foot Mondial.

L'Agence Mondiale antidopage a annoncé ce lundi l'exclusion de la Russie de toutes les compétitions internationales pendant 4 ans. Si les Russes manqueront les JO, ils seront également privés du Mondial 2022 au Qatar, ou du moins des qualifications.

Même s’il est évident qu’il n’y a pas qu’en Russie que l’on se dope, l’AMA a décidé ce lundi de lourdement sanctionner ce pays où la préparation médicale s’est visiblement faite pendant des années sous le contrôle des autorités sportives et politiques. L’Agence Mondiale Antidopage a donc décidé à l’unanimité de ses membres de suspendre la Russie de toutes les compétitions majeures pendant les quatre prochaines années. Autrement dit, il n’y aura aucun sportif et aucune équipe de ce pays lors des prochains Jeux Olympiques d’été à Tokoyo en 2020 et d’hiver à Pékin en 2022, et l’équipe de Russie ne pourra pas participer au Mondial 2022 de football au Qatar, si elle se qualifie pour cette épreuve. La Russie a désormais 21 jours pour faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport de cette lourde sanction, ce qui suspendrait alors la sanction jusqu'à la décision finale du TAS.

Concernant l’Euro 2020, la Russie pourra y participer, non pas parce que Saint-Pétersbourg accueille des matchs, mais parce que la compétition de l'UEFA n’est pas reconnue comme une « organisation d'événements majeurs ». De quoi laisser un peu dubitatif, mais telles sont les règles de l'AMA.