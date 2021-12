La CAN 2022 aura bien lieu malgré les attaques

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Mis sous pression par les clubs européens, les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations ne voient aucune raison d'annuler la compétition prévue début 2022 alors que l'épidémie repart de plus belle.

Des rumeurs ont circulé la semaine passée concernant un possible report, et même une annulation, de la CAN 2022 prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Il est vrai que la circulation intensive du covid en Europe fait peur aux clubs ayant des joueurs qui disputeront cette compétition. Même si en filigrane on peut aussi penser que le calendrier est également un argument qui pèse dans cette demande de nombreux dirigeants du Big 5 de ne pas faire jouer cette compétition. Par ailleurs, la désorganisation du Cameroun inquiétait beaucoup, et cette fois pas qu’en Europe. Face à cette pression mise par les clubs européens et par des pays appelés à jouer la CAN, une réunion d’urgence de la Confédération Africaine de Football avait lieu ce lundi afin qu’une position finale soit prise à moins de trois semaines du premier match de cette compétition.

La CAN 2022 aura bien lieu

#Officiel : Les membres de la #CAF ont rejeté à l'unanimité le report de la #CAN2022 au Cameroun https://t.co/QWXL2gRSgr — Mamadou NDIAYE (@ndiaye15mamadou) December 19, 2021

Et à l’unanimité, les membres de la CAF ont décidé de maintenir le calendrier initial de la Coupe d’Afrique des Nations, repoussant l’idée même d’un report. Présent au Cameroun à cette occasion, Patrice Motsepe, le président de l'instance africaine du football, avait clairement fait savoir qu’il ne voyait aucune raison sérieuse de reporter cette épreuve, et le vote organisé ce lundi a confirmé cette détermination à maintenir le tournoi. Les clubs concernés vont devoir l'accepter et libérer les joueurs concernés par cette Coupe d'Afrique des Nations qui leur tient à coeur.