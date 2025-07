La billetterie du Mondial 2026 fera polémique

Mécontents du prix des places au Mondial des clubs, de nombreux spectateurs n’ont pas apprécié le système de billetterie choisie par la FIFA. Celui-ci a permis à l’instance de baisser les tarifs après l’élimination du Real Madrid. Une stratégie également adoptée pour la Coupe du monde des sélections en 2026.

Sur le plan financier, les supporters du Paris Saint-Germain n’ont pas à se plaindre. Le club de la capitale a proposé un tarif particulièrement avantageux à ses fans. Avant la demi-finale du Mondial des clubs, les fidèles parisiens pouvaient s’offrir le vol aller-retour Paris-New York, un billet pour la rencontre face au Real Madrid et pour la finale, en plus de l’hôtel et des transferts jusqu’au stade, le tout pour seulement 500 euros.

Quant aux supporters déjà présents aux Etats-Unis, les fans clubs locaux ont pu obtenir des billets à 206 euros pour la finale contre Chelsea. On est loin des prix fixés pour le reste du public. Sur les plateformes de revente, les tarifs variaient entre 134 dollars (114 euros) et 1 947 dollars (1 665 euros) en fonction de la tribune choisie. Les spectateurs ont quand même répondu présent si l’on en croit le journaliste Kaveh Solhekol. Notre confrère de Sky Sports indique que 227 000 personnes au total ont assisté aux deux demi-finales et à la finale du Mondial des clubs.

Total attendance of 227,000 for two Club World Cup semi-finals and final. Some fans unhappy they’d paid big money (thousands of dollars in some cases) for tickets and prices had dropped when Real Madrid didn’t make the final. FIFA using dynamic pricing at 2026 World Cup too.