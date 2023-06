L’Arabie Saoudite plus forte que la Ligue 1, c'est pour bientôt

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, l'Arabie saoudite est devenu le nouvel eldorado des joueurs de foot. Avec la venue de Karim Benzema, le Portugais continue de clamer que le pays du Moyen-Orient progresse.

Si Lionel Messi a zappé l'Arabie saoudite pour la MLS et l'Inter Miami, un autre Ballon d'Or va bien arriver dans le championnat saoudien. Karim Benzema est désormais un joueur d'Al-Ittihad, récemment vainqueur de la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo a réellement ouvert la porte à un transfert en Arabie saoudite pour de nombreux joueurs depuis son arrivée à Al Nassr. Une nouvelle preuve de son influence mais également de la forte attractivité du championnat saoudien qui est capable d'offrir des salaires démentiels. À l'occasion d'une conférence de presse pour présente Ursu, sa nouvelle marque d'eau, le Portugais a avoué qu'il savait que KB9 allait le rejoindre et que le championnat saoudien allait bientôt devenir l'un des plus compétitifs au monde.

L'Arabie saoudite bientôt devant la Ligue 1 ?

« Je savais que Karim Benzema viendrait en Arabie saoudite et c'est pourquoi j'ai dit que la ligue saoudienne serait parmi les 5 meilleures du monde. Et à l'avenir plus de joueurs viendront. Plus tard, j'aimerais posséder un club, je ne l'exclus pas » a confié le quintuple ballon d'or qui est persuadé que la Saudi Pro League deviendra bientôt l'un des 5 championnats les plus importants au monde, prenant ainsi la place de la Ligue 1 qui se fait toujours plus distancer sur la scène européenne. Si d'autres grands joueurs venaient à arriver en Arabie saoudite, le championnat français pourrait réellement se sentir menacé. De manière virtuelle toutefois, car les deux Ligues ne sont pas sur le même continent. À 38 ans, Cristiano Ronaldo est donc bien décidé à l'idée de relever un énième défi avec pourquoi pas l'opportunité d'acquérir un club dans un futur plus ou moins proche. Cette fois, il veut porter non pas une équipe mais tout un championnat entier sur ses épaules avec l'aide de son ancien fidèle coéquipier Karim Benzema.