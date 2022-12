Kanté dans le désert, l'Arabie Saoudite sort le chèque

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Actuellement blessé, N'Golo Kanté n'a pas été en mesure de disputer le Mondial 2022 avec l'équipe de France. En fin de contrat avec Chelsea, le milieu de terrain français pourrait quitter l'Europe.

Tandis que le club saoudien d’Al Nassr pense pouvoir officialiser la signature de Cristiano Ronaldo dans les prochains, en mettant une offre à 200 millions d’euros par ans, les dirigeants ne veulent pas se contenter de la star portugaise mise au placard par de nombreux clubs européens. En effet, ce dimanche, FootMercato affirme que le board d’Al Nassr est désormais à la manoeuvre dans une autre opération spectaculaire, mais moins coûteuse, à savoir le recrutement de N’Golo Kanté la saison prochaine. En fin de contrat avec Chelsea, et victime d’un sérieux souci aux ischio-jambiers, le champion du monde 2018 vit un vrai calvaire depuis le début de la saison 2022-2023 et son forfait pour le Mondial a été un rude coup pour le joueur révélé sous le maillot de Caen. Au point que son futur est désormais plus trouble, même si N’Golo Kanté semble vouloir donner la priorité à un club londonien.

Kanté en Arabite Saoudite ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N'Golo Kanté (@nglkante)

Le média spécialisé, citant des sources proches d’Al Nassr affirme qu’après Chelsea, où on attend de savoir ce que veut faire le milieu de terrain français, désormais âgé de 31 ans, N’Golo Kanté ne dirait pas non par un départ vers l’Arabie Saoudite. Et cela même si on a évoqué récemment l’intérêt de plusieurs clubs européennes, et notamment le FC Barcelone qui semble cependant ne pas avoir réellement les moyens financiers pour assumer ses ambitions sportives toujours élevées. S'il décidait de rejoindre la formation actuellement entraînée par Rudi Garcia, Kanté pourrait éventuellement évoluer avec Cristiano Ronaldo, une Super Team version saoudienne.