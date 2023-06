N'Golo Kanté avec Benzema à Al Ittihad, c'est signé

Au lendemain de l'officialisation de la signature de Karim Benzema pour le club saoudien d'Al Ittihad, c'est N'Golo Kanté qui va rejoindre KB9 avec une offre colossale.

En fin de contrat avec Chelsea, et même si les dirigeants des Blues voulaient le prolonger, N’Golo Kanté a décidé de quitter l’Europe et de signer avec le club saoudien d’Al Ittihad. Pour obtenir l’accord du milieu de terrain français, les dirigeants de l’équipe qui a déjà recruté Karim Benzema ont validé une offre de 100 millions d’euros par saison pendant deux ans avec une option pour une année supplémentaire. Le champion du monde 2018 a passé ce mercredi sa visite médicale et devrait signer son contrat dans les prochaines heures.

N’Golo Kanté to Al Ittihad, here we go! 🟡⚫️🇸🇦 #CFC



◉ Medical tests completed in London.



◉ 2 year deal with an option for further season.



◉ €100m per season salary — figure includes image rights, commercial deals and ‘creative’ portfolio. pic.twitter.com/aHflFM9VMI