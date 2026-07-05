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Jürgen Klopp sélectionneur de l'Allemagne, c'est bouclé

Foot Mondial05 juil. , 11:48
parCorentin Facy
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Quelques jours seulement après l’élimination face au Paraguay en 16e de finale de la Coupe du monde, l’Allemagne a trouvé un accord avec Jürgen Klopp. Sans banc depuis son départ de Liverpool, celui qui était conseiller pour Red Bull va reprendre du service et va succéder à Julian Nagelsmann selon Fabrizio Romano.
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