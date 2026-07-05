Jürgen Klopp sélectionneur de l'Allemagne, c'est bouclé

Ils ne seront annulés qu'après le match contre le Maroc, mais si un des 3 prend un carton, il ne pourra pas jouer la demi-finale.
le paraguay devrait etre interdit de jouer la coupe du monde, ce pays pu, je n'ai jamais vu ca de ma vie, ils onr reussi a faire passe les argentins pour des enfants de coeur !
Un pays et un arbitre dans le déni
Combien d'enflammades sur des gamins de cet âge qui ont disparu...
Pratiquement tous les pays du monde entier détruise l'arbitre de ce match mais pour le Paraguay il a été excellent on a pas vu le même match
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🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥 Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach. RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.