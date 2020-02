JO : Le Brésil qualifié, Guimaraes élu joueur du tournoi !

Attendu ce lundi à Lyon, Bruno Guimaraes arrivera à l'OL avec un gros moral. En effet, en battant très nettement l'Argentine (3-0) en match de qualification, le Brésil a décroché son ticket pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo et le nouveau joueur lyonnais, capitaine de la formation brésilienne, a été élu joueur du tournoi.

Les buts de la Seleçao ont été marqués par Paulinho (13e) et Cunha (30e, 55e). Précision de taille, l'Argentine était déjà qualifiée avant même de jouer ce match.

#SeleçãoOlímpica foi a única invicta no Pré-Olímpico! Se liga na campanha do Brasil na competição:



7 jogos

5 vitórias | 2 empates | 0 derrotas



Artilheiro: Matheus Cunha (5 gols)

Melhor Jogador do Torneio: Bruno Guimarães



