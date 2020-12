JO 2024 : Les stades retenus pour le tournoi olympique

Dans : Foot Mondial.

Difficile pour le moment de se projeter sur les Jeux Olympiques 2024, mais les dossiers continuent bien évidemment d’avancer. Le comité d’organisation des JO de Paris a ainsi annoncé les stades retenus pour les tournois masculins et féminins de football lors de ces JO. Il s’agit du Parc des Princes à Paris, et des stades de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Etienne. Le Stade de France, qui servira à de nombreuses autres épreuves, n’a pas été retenu pour cette raison.