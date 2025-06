Luciano Spalletti entrainera l'Italie en étant viré

Luciano Spalletti abandonne ! Le sélectionneur de l'Italie a été démis de ses fonctions, mais il sera tout de même sur le banc de touche ce lundi contre la Moldavie.

Corrigée par la Norvège 3-0 vendredi dernier, l’Italie traverse une période difficile. Le sélectionneur Luciano Spalletti a pris la parole en conférence de presse ce dimanche pour annoncer qu'il avait été viré. « J’ai été licencié. Le président Gravina m’a annoncé que je serai relevé de mes fonctions après le match face à la Moldavie. J’aurais aimé rester et tenter de changer les choses. Mais je prends acte », a fait savoir l'ancien coach de Naples. La Nazionale a déjà deux noms au sommet de sa liste pour remplacer l’ancien de Naples : Stefano Pioli et Claudio Ranieri. Ce lundi, l’Italie doit jouer un nouveau match éliminatoire pour la Coupe du monde contre la Moldavie. Un mot d’ordre, victoire obligatoire. Mais l'entraineur qui sera sur le banc sait que son avenir est déjà scellé.

🚨🇮🇹 Luciano Spalletti, considering to leave his job as Italy head coach with immediate effect. pic.twitter.com/n6jkiuVlZK